"Он лидер": жертва Усика внесла украинца в топ-5 лучших супертяжей в истории бокса

Александр Усик остается непобежденным боксером. Украинский чемпион закрепился в истории после второй победы над Тайсоном Фьюри и подтвердил звание "Безоговорочного".

Тони Белью прокомментировал достижения Александра Усик. Бывший чемпион мира составил рейтинг лучших супертяжей в истории бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Беллью отметил Усика

Бывший британский боксер дал оценку успехам Александра Усика в профессиональном ринге. Беллью отметил, что украинский чемпион один из лучших супертяжеловесов в истории.

Сейчас Усик – главный супертяжеловес, он лидер, лучший в супертяжелом весе. Я пойду дальше, и скажу, что Усик входит в топ-5 величайших бойцов в истории. За его заслуги, за то, как он этого добился, я бы поставил его в топ-5 супер супер супертяжеловесов,

– сказал Беллью.

Тони Белью объяснил свое мнение относительно Александра Усика. Британец подчеркнул, что украинский чемпион на протяжении своей карьеры побеждал соперников на их территории.

Бывший чемпион мира отметил, что также входит в этот список. Однако достижения Усика на другом уровне – они исключительные.

Напомним, что Александр Усик встречался с Тони Белью в 2018 году. Тогда британец уступил украинскому боксеру нокаутом в восьмом раунде.