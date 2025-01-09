Тоні Белью прокоментував досягнення Олександра Усик. Колишній чемпіон світу склав рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Белью відзначив Усика

Колишній британський боксер дав оцінку успіхам Олександра Усика в професійному ринзі. Белью зазначив, що український чемпіон один з найкращих суперважковаговиків в історії.

Зараз Усик – головний суперважковаговик, він лідер, найкращий у суперважкій вазі. Я піду далі, і скажу, що Усик входить у топ-5 найвидатніших бійців в історії. За його заслуги, за те, як він цього домігся, я б поставив його в топ-5 супер суперважковаговиків,

– сказав Белью.

Тоні Белью пояснив свою думку щодо Олександра Усика. Британець підкреслив, що український чемпіон протягом своєї кар'єри перемагав суперників на їхній території.

Колишній чемпіон світу зазначив, що також входить до цього списку. Однак досягнення Усика на іншому рівні – вони виняткові.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Тоні Белью у 2018 році. Тоді британець поступився українському боксеру нокаутом у восьмому раунді.