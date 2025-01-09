Мартін Баколе запевнив, що Олександр Усик та команда українця свідомо уникають очного поєдинку проти нього. Конголезький боксер впевнений, що він є єдиним бійцем у світі, який може завдати Усику першої поразки у кар'єрі, інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Цікаво "Буде кращим за Алі та Тайсона": ексчемпіон світу дав пораду Усику щодо кар'єри українця

Баколе звернувся до Усика

Супертяж із Конго погрожує відірвати голову будь-якому своєму супернику. На думку Баколе, Усик знає це, тому боїться лобової зустрічі у ринзі. Мартін додав, що гордий, що такі боксери, як Усик бояться поєдинку проти нього.

Також Баколе звернувся до Усика із погрозами забрати чемпіонські пояси українця.

Вболівальники хочуть побачити нарешті великий поєдинок. Всі знають, що трапилося в спарингу – я нокаутував Усика, тому фанати хочуть знову бачити мене на рингу з українцем. Я збираюся забрати чемпіонський пояс і тримати його у своїх руках протягом п'яти років, а тоді завершу кар'єру. Усик, якщо ти чуєш мої слова, то знай – я тебе розіб'ю і нокаутую, а потім відберу всі твої пояси і ходитиму з ними декілька років,

– заявив Баколе.

Це вже далеко не перша подібна заява від Баколе у бік непереможного українського боксера. Усик поки що ніяк не реагує на ці гучні слова Мартіна та насолоджується відпочинком із родиною після двох поспіль перемог над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му році.

Відзначимо, що 7 січня стало відомо ім'я наступного суперника Баколе. Тренер конголезького боксера підтвердив, що його підопічний проведе бій проти нігерійця Ефе Аджагбою. Дата та місце поєдинку будуть відомі дещо пізніше.