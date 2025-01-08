Цього разу подібну пораду заробив колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс. 39-річний латвійський боксер пригадав бої Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, у якому зауважив, що у реванші українець був вже не таким активним, як у першому двобою проти Ей Джея, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

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Яку пораду отримав Усик від Брієдіса

Майріс Брієдіс зазначив, що більшість великих боксерів затягують свій вихід на пенсію. То ж якщо Усик піде вчасно, то буде кращим за Мохаммеда Алі чи Тайсона Ф'юрі, на думку латвійця.

У кожного є свій пробіг. Подивіться, як феноменально Усик провів колись перший бій проти Джошуа, у другому він уже не був такий, йому було важко. Усик уже ситий боксом, він заробив багато грошей. Проблема великих боксерів у тому, що вони не можуть вчасно піти. Ні Тайсон, ні Алі, ні Ф'юрі, тож якщо Усик піде, то він буде кращим за них. Завжди є удар, який ти можеш пропустити і твоїй кар'єрі кінець,

– сказав Брієдіс.

Довідка. Усик та Брієдіс зустрічались на одному ринзі у рамках World Boxing Super Series (2017/2018). Бій за вихід у фінал турніру тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу українця – 114-114 та двічі 115-113. Саме Олександр завдав Майрісу першої поразки у кар'єрі латвійця.

Відзначимо, що в останніх двох поєдинках Майріс Брієдіс не знає смаку перемог. Латвійський боксер двічі за два роки програв австралійцю Джею Опетаї, який вже висловив бажання побитись із Усиком. Натомість Олександр у 2025-му році може дати реванш Даніелю Дюбуа, якому ще 22 лютого потрібно захистити пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера.