Усик отправил романтический месседж Дюбуа, проведя бой с тенью: вирусное видео

Александр Усик завершил тренировочный лагерь в Испании, где готовился к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион мира показал еще один фрагмент из подготовки к предстоящему поединку.

Украинский боксер продолжает развивать свой тикток, выложив туда новое видео с интересной тренировки. Этот ролик сразу стал вирусным, пишет 24 Канал.

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Усик послал воздушный поцелуй Дюбуа?

Александр Усик провел поединок с тенью, после чего отдыхал на канатах, попивая воду. Чемпион мира немного сыграл на камеру, отправив воздушный поцелуй Даниэлю Дюбуа.

Бой с тенью Усика и воздушный поцелуй для Дюбуа: смотрите видео

Вспомним, что Дюбуа выдал несколько заявлений о своей победе в будущем реванше против Усика. Зато Александр никак не реагировал на такие слова "Динамита", продолжая активно готовиться к бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Напомним, что первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве. Также по ходу 5-го раунда Даинель пробил ниже пояса украинцу. который после него оказался на канвасе.

Интересно, что звездный мексиканский боксер Сауль Альварес признался, что поставил кругленькую сумму на реванш Усик – Дюбуа.