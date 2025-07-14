Український боксер продовжує розвивати свій тікток, виклавши туди нове відео із цікавого тренування. Цей ролик одразу став вірусним, пише 24 Канал.

Варто прочитати Мають серйозні здобутки у спорті, але не у боксі: що відомо та де живуть сини Усика

Усик надіслав повітряний поцілунок Дюбуа?

Олександр Усик провів поєдинок із тінню, після чого відпочивав на канатах, попиваючи воду. Чемпіон світу трішки зіграв на камеру, надіславши повітряний поцілунок Даніелю Дюбуа.

Бій із тінню Усика та повітряний поцілунок для Дюбуа: дивіться відео

Пригадаємо, що Дюбуа видав декілька заяв про свою перемогу у майбутньому реванші проти Усика. Натомість Олександр ніяк не реагував на такі слова "Динаміта", продовжуючи активно готуватись до бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нагадаємо, що перший бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Також по ходу 5-го раунду Даінель пробив нижче пояса українцю. який після нього опинився на канвасі.

Цікаво, що зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес зізнався, що поставив кругленьку суму на реванш Усик – Дюбуа.