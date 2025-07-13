Сауль Альварес поділився думками про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Ба більше, абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі поставив шалені кошти на бій, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в Х.

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Скільки поставив Альварес на бій Усик – Дюбуа?

Сауль Альварес назвав переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Канело вважає, що український боксер вдруге переможе британця та знову стане абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Мексиканський боксер зробив ставку на реванш Усик – Дюбуа. Альварес поставив 500 тисяч доларів на перемогу українського чемпіона у поєдинку проти британця.

За останні п’ять років Усик перемагав найсильніших. Олександр має дуже хорошу витривалість, він дуже технічний і розумний. Коли я бачу людину з такою зосередженістю, я ставлю на неї. Ось чому я зробив велику ставку на його перемогу. Олександре, будь собою!,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому поєдинку Король хевівейту зупинив британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що Фабіо Вордлі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Британський боксер хотів би, щоб чемпіонські пояси повернулись у Велику Британію.