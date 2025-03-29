Усик обратился к обидчику Майка Тайсона: скандальный блогер отреагировал на намек чемпиона

Несколько дней назад Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, неожиданно заговорил о возможном бое против скандального боксера-блогера Джейка Пола. Украинский чемпион мира уже отреагировал на такие слова его команды.

Александр Усик распространил постер возможного поединка против Джейка Пола в своем аккаунте в инстаграме. Украинский боксер без лишних слов запостил сторис, обозначив страницу шоумена, пишет 24 Канал.

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Усик и Пол подогревают интригу

Александр добавил в сторис только эмоджи глаз, вроде бы следит за Полом-младшим. Интересно, что на заднем фоне постера фигурирует клетка для смешанных единоборств. Похоже, что бой может состояться по правилам MMA.



Усик перепостил постер возможного боя против Пола / Скриншот из инстаграма Александра

Джейк Пол уже отреагировал на подобную публикацию Усика. Боксер-блогер перепостил себе сторис украинца, добавив для своих подписчиков опрос с названием: "Должны ли мы это сделать?".



Пол создал опрос относительно боя против Усика / Скриншот из инстаграма Джейка

Напомним, что Джейк Пол в последний раз выходил в ринг в середине ноября прошлого года, когда победил легендарного Майка Тайсона. Зато Александр Усик в своем крайнем бою во второй раз победил в реванше Тайсона Фьюри. После двух подряд поражений "Цыганский король" в очередной раз объявил об окончании карьеры.

К слову. Вызов Усику бросал экс-чемпион UFC Алекс Перейра. В команде Усика тоже не исключают этого поединка.

Сейчас Усик ждет объявления своего следующего соперника. Вероятно, Александр может выйти в ринг против Даниэля Дюбуа или Джозефа Паркера.