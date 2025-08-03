Екатерина Усик показала подросшую дочь в объятиях звездного боксера-папы: милые фото
- Александр Усик вернулся с отдыха в Испании и проводит время с семьей в Украине, в частности с младшей дочерью Марией.
- Сыновья Усика и Екатерины живут в Испании с родителями Екатерины, где занимаются дзюдо.
Александр Усик продолжает наслаждаться заслуженным отдыхом после яркой победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер провел короткий отпуск в Испании и уже вернулся в Украину.
Дома известного боксера ждала его младшая дочь Мария. Девочка искренне радовалась возвращению родителей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик.
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Как Усик проводит время с младшей дочерью?
Родители проводят время с самым младшим ребенком в их большой семье. Екатерина Усик выложила свежие фото с Марией на руках у любящего папы.
Александр и Екатерина Усик с младшей дочерью / Фото из инстаграма жены боксера
Недавно жена боксера выложила забавное видео, как Усик в шутку пылесосит свою дочь, которую очень развеселил поступок отца.
Напомним, что Мария и старшая дочь Елизавета проживают в Украине. Зато сыновья супругов Кирилл и Михаил с начала полномасштабной войны живут в Испании вместе с родителями Екатерины. Там ребята уже делают первые серьезные шаги в дзюдо. После боя боксеру удалось провести немного времени с семьей в Испании.