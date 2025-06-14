Усик удивил фанатов, проведя тренировку прямо на улице: мощное видео

До реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа осталось чуть больше месяца. Украинский чемпион плодотворно занимается подготовкой, чтобы показать высокий уровень в бою против британца.

Король хевивейта выбирает разные локации для тренировки. Недавно Усик готовился к реваншу против Дюбуа под открытым небом, сообщает 24 канал со ссылкой на FrankWarrenOfficial.

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Открытая тренировка Усика

Александр Усик в рамках подготовки к битве против Даниэля Дюбуа провел тренировку вблизи пляжа в Майами. Прохожие и поклонники были удивлены перфомансом от украинского чемпиона.

Король хевивейта тренировался без футболки, продемонстрировав великолепную физическую форму. Боксер разминался, пока прохожие следили за ним.

Усик провел тренировку возле пляжа в Майами: смотрите видео

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Александр Усик обратился для Дэни Уайта, попросив контракт с UFC. Украинский чемпион записал видео вместе с бойцом ММА Ярославом Амосовым.