Король хевивейта в рамках подготовки к реваншу против Даниэля Дюбуа провел спарринг с Ярославом Амосовым. Александр Усик высказался о тренировочном бое с бойцом ММА, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.

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Усик обратился к президенту UFC

Александр Усик рассказал о спарринге с Ярославом Амосовым, заявив, что они обменялись опытом. Украинский чемпион обратился к Дэни Уайту и попросил контракт с UFC для украинского бойца.

Это будущий чемпион UFC. Дана (Уайт – 24 канал), пожалуйста, отправьте контракт, бро. Я серьезно,

– сказал Усик.

Усик попросил контракт для Амосова: смотрите видео

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч человек.

Ярослав Амосов последний раз дрался в марте этого года. Украинский боец ММА одолел досрочно американца Кертиса Миллендера.