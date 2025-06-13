28-летний американский боксер рассказал об отличиях Александра Усика и его конкурентов. Дэвид Бенавидес отметил универсальность украинского чемпиона мира, который не только является техническим боксером, но и является мощным панчером, пишет 24 Канал со ссылкой на DOOBIE DON.

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Историческое сравнение Усика и Пакьяо

Бенавидес сравнил Усика с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, который вскоре вернется в профессиональный ринг.

Усик сделан из другого теста. Мы видим обычно крутых технарей или мощных панчеров, а этот чувак имеет все. Есть навыки. Есть воля к победе. У него хорошее сердце. Из-за этого всего Усик – один из моих самых любимых боксеров. Я не думаю, что когда-нибудь появится такой боксер как Усик. Усик мне напоминает Мэнни Пакьяо. Это такие ребята, которые не останавливаются. Усика будут помнить всегда,

– заявил Бенавидес.

Интересно, что свои следующие бои Усик и Пакьяо проведут в один день – 19 июля. На лондонском "Уэмбли" Александр Усик сойдется в реванше против Даниэля Дюбуа. Это будет главный бой вечера бокса. Это будет 24-й поединок для Усика. В предыдущих 23-х поединках украинец праздновал победы (14 – нокаутом).

Соперником Мэнни Пакьяо будет Марио Барриос. Боксеры будут соревноваться за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC в андеркарде реванша Фундора – Цзю на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США). Перед этой встречей на счету филиппинца 72 боя, в которых он одержал 62 победы (39 – нокаутом) при 8 поражениях и 2 поединка завершились вничью.