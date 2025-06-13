28-річний американський боксер розповів про відмінності Олександра Усика та його конкурентів. Девід Бенавідес наголосив на універсальності українського чемпіона світу, який не лише є технічним боксером, а й є потужним панчером, пише 24 Канал із посиланням на DOOBIE DON.

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Історичне порівняння Усика та Пак'яо

Бенавідес порівняв Усика із легендарним філіппінцем Менні Пак'яо, який незабаром повернеться у професійний ринг.

Усик зроблений з іншого тіста. Ми бачимо зазвичай крутих технарів або потужних панчерів, а цей чувак має все. Є навички. Є воля до перемоги. У нього хороше серце. Через це все Усик – один із моїх найулюбленіших боксерів. Я не думаю, що коли-небудь з'явиться такий боксер як Усик. Усик мені нагадує Менні Пак'яо. Це такі хлопці, які не зупиняються. Усика пам'ятатимуть завжди,

– заявив Бенавідес.

Цікаво, що свої наступні бої Усик та Пак'яо проведуть в один день – 19 липня. На лондонському "Вемблі" Олександр Усик зійдеться у реванші проти Даніеля Дюбуа. Це буде головний бій вечора боксу. Це буде 24-й двобій для Усика. У попередніх 23-х поєдинках українець святкував перемоги (14 – нокаутом).

Суперником Менні Пак'яо буде Маріо Барріос. Боксери будуть змагатись за титул чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC в андеркарді реваншу Фундора – Цзю на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі (США). Перед цією зустріччю на рахунку філіппінця 72 бої, у яких він здобув 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8 поразках та 2 поєдинки завершились внічию.