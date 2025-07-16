Дерек Чисора вспомнил встречу с Александром Усиком, которая была несколько месяцев назад. Боксеры встретились за чашечкой кофе, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сделал Усик во время одного из ракетных ударов России?

Во время встречи Усик рассказал о своей жизни в Украине, где под постоянными обстрелами остается жить часть его семьи. Британский боксер был потрясен реакцией Александра, который во время одного из ракетных ударов России, не спустился в укрытие, а просто лег спать.

Чтобы быть Александром Усиком, надо иметь немного "поехавшую крышу", понимаете? Надо быть... Ну, не совсем нормальным. Ты сейчас поймешь, о чем я. Я виделся с ним несколько месяцев назад – пили кофе, разговаривали. Он приехал из Украины и говорит: Перед тем как лететь сюда, я был дома. А над моим домом летели ракеты. Я не хотел спускаться в укрытие, просто лег спать. Это же безумие! Представь себе, ты и твоя жена, например, в такой ситуации, а он просто так живет,

– сказал Чисора.

Ранее Чисора назвал рецепт успеха в лобовом бою над Усиком. Хотя сам Дерек не смог победить Александра 31 октября 2020 года. Тот поединок длился все 12 раундов и закончился победой украинца по единогласному решению судей: 117-112 и 115-113 (дважды).

Отметим, что Усик уже прилетел в Лондон, где 19 июля проведет реванш с Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым Александр владел после первой победы над Тайсоном Фьюри (в мае 2024-го).