Готовый отдать все свои пояса, – Усик признался, заслужил ли Трамп на его титул

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик высказался относительно своего пояса в Белом доме. Украинский боксер рассказал, заслуживает ли президент США Дональд Трамп получить в подарок его чемпионский титул.

В конце февраля 2025-го года Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом чемпионский пояс Александра Усика. Президент Украины сдержал свое обещание, ведь говорил главе США, что привезет ему подобный подарок от боксера.

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Готов ли Усик отдать пояса Трампу ради прекращения войны

Пояс WBC так и остался в Белом доме, ведь встреча Зеленского и Трампа закончилась не слишком приятно. Руководители обеих стран словесно поссорились, а пояс так и остался лежать на столе в Вашингтоне.

Александр Усик откровенно заявил, что бы он сделал со своими поясами, если бы они помогли приблизить мир в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

Здесь вопрос не в том, заслуживает ли Трамп этот пояс. Если бы это могло привести к миру в Украине, то я готов отдать все свои пояса,

– сказал украинский боксер.

Отметим, что уже в текущем году Усик может вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Для этого Александру нужно провести реванш с Даниэлем Дюбуа, который владеет поясом IBF. Также есть немало информации о возможной защите титула WBO против Джозефа Паркера и битву в октагоне против Джейка Пола. Поединку с последним сейчас больше всего внимания уделяют в прессе.

Президент PFL уже даже заверил, что готов взяться за организацию шоу Усик – Пол-младший в следующем 2026-м году.