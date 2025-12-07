Усик признался, какую любит слушать музыку

Александр Усик приятно удивляет не только в ринге, но и за его пределами. Он неоднократно отмечался зажигательными танцами и пением.

Кроме этого Александр Усик всегда метко попадает в выбор музыки для выхода на ринг, чем еще больше завораживает зрителей бокса. Украинский чемпион рассказал, какую музыку охотится слушать, пишет 24 Канал со ссылкой на ALL THE SMOKE Boxing.

Стоит узнать Усик объяснил, зачем ему бой против Уайлдера

Какую музыку слушает Усик?

В музыкальном плей-листе боксера обычно присутствует украинская музыка. Однако кроме этого чемпион мира слушает регги и американского рэпера Тупака. Его любимая песня этого исполнителя Still D.R.E.

Отметим, что Усик был почетным гостем конвенции WBC, где во время официального мероприятия зачитал рэп на украинском. Соответствующее видео появилось в просторах интернета на одной из страниц Boxing Security в соцсети Х. Александр зачитал несколько строк из украинского трека "Завещание" от музыкальной группы Balsam.

К слову. На реванш против Даниэля Дюбуа (крайний бой украинца) Усик вышел сразу под два трека. Сначала звучала Ave Maria, после чего зазвучал трек "Братья" Василия Жадана.

Какой самый сложный соперник для Усика?

В комментарии Fight Hype Усик назвал, кто из соперников был для него самым тяжелым в карьере. Боксер из Крыма не стал выбирать какого-то из бойцов, а назвал самого себя.

"Мой самый тяжелый соперник? Это Я. Шансы 50 на 50, но я всегда побеждаю, потому что мой второй Александр постоянно говорит: "Не делай, это тяжело, я не могу". А я отвечаю: "Это ты не можешь, а я – могу!" – сказал Усик.

Какие последние новости об Усике?