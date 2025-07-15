Не смерть Путина или победа над Дюбуа: Усик раскрыл свою самую большую мечту в жизни

Уже через четыре дня Александр Усик снова попытается порадовать своих поклонников зрелищным боксом и победой. 19 июля украинский чемпион сойдется в ринге против Даниэля Дюбуа.

На кону их реванша, который состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Накануне боя Александр Усик откровенно рассказал, о чем сейчас мечтает в своей жизни, информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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О чем мечтает Усик?

Украинский боксер признался, что главная его мечта сейчас, отнюдь, не связана с его карьерой или достижениями. Усик мечтает об окончании войны в Украине и господстве мира во всем цивилизованном мире. Также Александр мотивационно обратился ко всем людям.

Моя мечта – остановить войну в моей стране. Но моя мечта в будущем – это мир во всем мире. Люди сумасшедшие. Они не улыбаются каждый день. Просыпаются и думают: "Я должен идти на работу. Я не люблю эту работу". Почему? Почему вы каждый день ходите на работу, но не любите ее? Почему вы живете? Почему строите свою жизнь? Но если вы любите этот мир, вы должны улыбаться, танцевать, работать, развиваться, путешествовать, ходить. Это жизнь. Жизнь прекрасна,

– сказал Усик.

Ранее Александр рассказывал, что сразу сделает после победы Украины в войне над Россией. Усик активно помогает своим землякам, восстанавливает родную страну даже во время военных действий, а также поддерживает военных.

Уже 19 июля Усик может вернуть себе статус "абсолюта" в королевском весе и заработать свой рекордный гонорар.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве. Реванш против британца станет для Усика предпоследним боем в профессиональной карьере. Александр уже анонсировал, что до ухода на заслуженную пенсию проведет только два поединка.