Тупые люди: Усик удивил главной проблемой в современном боксе

Александр Усик был почетным гостем вечера бокса в Узбекистане. Во время визита украинский боксер пообщался с местным журналистом.

В блице с узбекским журналистом Александр Усик назвал главную проблему современного бокса. Бывший абсолютный чемпион мира удивил своим ответом, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм журналиста Dior-Ilkhom Iskhakov.

Какая ключевая проблема современного бокса?

Усик назвал ключевой проблемой "тупых людей", которые работают не только в мире бокса.

Главная проблема в боксе в настоящее время? По моему мнению, это тупые люди. Да, тупые люди работают не только в боксе, но и по всему миру,

– ответил украинский чемпион.

Напомним, что в этом интервью украинский боксер признался, сколько еще боев осталось до конца его профессиональной карьеры. Перед этим Александр рассказывал, что планирует боксировать до 41-го года.

Что ждет Усика после отказа от пояса?

Недавно Александр отказался от пояса WBO, сделав из Фабио Уордли нового чемпиона мира. Тем самым, Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В Великобритании негативно отреагировали на такое решение украинца.

Издание The Sun сообщило, что такой шаг приблизил украинца к трилогии с Тайсоном Фьюри.

В то же время стало известно, что Усик может потерять еще один пояс. Ведь временным чемпионом по версии WBC является Агит Кабаел, у которого запланирована защита титула 10 января 2026 года.

Зато директор команды украинского боксера Сергей Лапин объяснил, почему Усик отказался от чемпионского пояса.

"Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – слова Лапина процитировало издание Pro Boxing Fans.