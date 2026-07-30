В интервью Boxing King Media 39-летний боксер подтвердил, что готовится к своему прощальному поединку под названием "Последний танец". О намерении провести этот финальный бой он объявил после того, как сдал свои чемпионские пояса.

Что известно о последнем бою Усика и завершении карьеры

По словам боксера, его команда уже работает над организацией следующего поединка, однако спешить с выбором соперника он не собирается.

У меня немного информации, но сейчас команда работает над моим следующим боем. Если я не получу хорошего предложения, то подожду,

– сказал Усик.

Украинец подчеркнул, что продолжает карьеру не ради денег, а из-за желания оставить еще более весомый след в истории бокса. Он признался, что спорт стал неотъемлемой частью его жизни.

Я тренируюсь. Я дисциплинирован. Дисциплина – это моя жизнь. Сейчас дело не в работе и не в деньгах, а только в наследии и боях. Спорт – это проблема, потому что он как наркотик, как зависимость. Я понимаю, что у меня есть максимум два года на спорт высочайшего уровня,

– отметил он.

В то же время Усик признал, что после завершения профессиональной карьеры хочет сохранить здоровье и жить полноценной жизнью.

Иногда задумываешься: а может, не стоит заканчивать карьеру? Но я хочу после нее жить полноценной жизнью, а не иметь проблем со здоровьем. У меня есть деньги, есть возможности. Но у меня есть команда: ты тренируешься, едешь в тренировочный лагерь, на бои, путешествуешь. Это жизнь, ты не можешь просто остановиться. К этому идешь шаг за шагом,

– добавил боксер.

По предварительной информации, наиболее вероятным соперником Усика в прощальном поединке остается американец Деонтей Уайлдер. Организаторы рассматривают возможность проведения боя в США в конце 2026 или в начале 2027 года.

Свой предыдущий поединок Усик провел 23 мая, когда одержал досрочную победу над голландцем Рико Верховеном, завершив бой техническим нокаутом. После этой победы украинец довел свой профессиональный рекорд до 25 побед в 25 боях, 16 из которых завершил нокаутом.