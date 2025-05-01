Усик откровенно рассказал, останется ли в боксе после ухода на пенсию

Александр Усик уже несколько раз уверял, что в его профессиональной карьере осталось провести только два поединка. Один из них состоится 19 июля 2025 года в Лондоне, где Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер рассказал, поставит ли окончание профессиональной карьеры точку на спортивных занятиях в его жизни. Александр Усик признался, что даже на пенсии не будет забывать о тренировках и виде спорта, которому посвятил большую часть своей жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Будет ли Усик поддерживать форму на пенсии

Чемпион мира поставил в пример легендарного бывшего нападающего из Бразилии Роналдо.

"Даже когда моя карьера завершится, я все равно останусь в боксе и буду тренироваться. Мне нужно поддерживать свои органы в хорошей форме и прочности. Вот уже 23 года я занимаюсь только боксом - ни футболом, ни дзюдо, ничего другого", – сказал Усик.

Александр заверил, что не хотел бы потерять физическую форму и как это сделал "зубастик" Роналдо.

Я не пью, не курю и не хожу по клубам, поэтому если бы не тренировки, то, видимо, просто крушил бы вещи дома и еще больше раздражал бы жену. Например, Роналдо был замечательным игроком – не Криштиану, а тот, старик из Бразилии – он был очень быстрый, технический, худой, но когда завершил карьеру и спорт, то сильно растолстел. Он прекратил тренировки и потерял свою форму. Я не хочу такого – я хочу жить долго и развивать украинские боксерские школы и команды,

– добавил украинский боксер.

К слову. Роналдо закончил карьеру футболиста зимой 2011-го. Двукратный чемпион мира и обладатель двух "Золотых мячей" за свою карьеру провел 481 матч – 310 голов и 75 ассистов.

Отметим, что Усик уже даже успел выбрать двух боксеров, с одним из которых хотел бы разделить ринг в своем прощальном бою.

Перед предстоящим реваншем Александр имеет в своем активе 23 подряд победные поединки, 14 из которых заканчивались нокаутом.