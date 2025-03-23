Россия воюет, много ракет, – Усик оценил возможность проведения боя в Украине

Александр Усик откровенно рассказал, верит ли он, что успеет провести большой бой в родной стране. Чемпион мира трезво оценивает шансы на организацию поединка в Украине.

Титулованный боксер не верит в то, что ему удастся выйти в ринг на украинской земле в статусе чемпиона. Александр Усик отметил, что это сделать будет практически невозможно из-за продолжения большой войны в Украине против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Не верит о возможности проведения боя в Украине

Чемпион мира вспомнил разговор со старшей дочерью, которая живет в Украине. Усик рассказал, как часть его семьи почти ежедневно живет в бомбоубежище из-за вражеских целей.

Теперь я думаю, что это невозможно. Россия воюет с Украиной, много ракет. Говорю с дочерью: "Привет, как дела?" Она говорит: "О, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть. "Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, боже, я боюсь". Я сказал: "Слушай, не волнуйся, пожалуйста, завтра я приеду домой". Слушайте, я думаю, что это большая проблема,

– сказал боксер.

Напомним, что в Украине продолжают оставаться жена боксера Екатерина, его старшая дочь Елизавета и самая младшая в семье Мария. Зато сыновья Михаил и Кирилл находятся за рубежом.

Усик мечтал провести бой в Киеве, но кровавая война до сих пор продолжается.

Сейчас Усик ждет своего следующего соперника, чтобы начать тренировочный лагерь. Ожидается, что Александр вернется на ринг летом или в начале осени текущего 2025-го года. Украинец может провести реванш с Даниэлем Дюбуа или обязательную защиту пояса WBO против Джозефа Паркера.