"Заслуживает боя": бывший чемпион мира выбрал соперника для Усика

Александр Усик планирует подраться с Даниэлем Дюбуа, чтобы во второй раз в карьере стать асболютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако многие эксперты считают, что украинцу не нужен бой против британца.

Крис Алджиери считает, что Александр Усик должен разделить ринг с другим боксером. Бывший чемпион мира назвал следующего соперника украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Inside Boxing Live.

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Паркер заслужил драться с Усиком

Американец заявил, что Джозеф Паркер заслужил драться против Александра Усика. Алджиери подчеркнул, что тогда Даниэль Дюбуа встретится с Дереком Чисорой.

Паркер заслуживает бой с Усиком. Он чемпион, он не имел повторного шанса длительное время, имеет отличные победы. После такого замечательного забега, как ты можешь не получить титульного шанса,

– сказал Алджиери.

Бывший чемпион мира отметил, что Даниэль Дюбуа должен был драться против Джозефа Паркера. Поскольку британец не смог выйти на поединок, то он не должен получить бой с Александром Усиком.

Ранее Дерек Чисора посоветовал Александру Усику драться против Джозефа Паркера. По его мнению, украинский чемпион должен разделить ринг с новозеландцем, чтобы доказать, что он лучший.