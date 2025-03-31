Кріс Алджієрі вважає, що Олександр Усик повинен розділити ринг з іншим боксером. Колишній чемпіон світу назвав наступного суперника українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Inside Boxing Live.

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Паркер заслужив битись з Усиком

Американець заявив, що Джозеф Паркер заслужив битись проти Олександра Усика. Алджієрі підкреслив, що тоді Даніель Дюбуа зустрінеться із Дереком Чісорою.

Паркер заслуговує на бій з Усиком. Він чемпіон, він не мав повторного шансу тривалий час, має відмінні перемоги. Після такого чудового забігу, як ти можеш не отримати титульного шансу,

– сказав Алджієрі.

Колишній чемпіон світу наголосив, що Даніель Дюбуа мав битись проти Джозефа Паркера. Оскільки британець не зміг вийти на поєдинок, то він не повинен отримати бій з Олександром Усиком.

Раніше Дерек Чісора порадив Олександру Усику битись проти Джозефа Паркера. На його думку, український чемпіон повинен розділити ринг із новозеландцем, аби довести, що він найкращий.