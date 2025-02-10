Энтони Ярд высказался относительно будущих поединков Дерека Чисоры. Британец хотел бы увидеть второй бой опытного соотечественника с бывшим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Ярд хочет бой Усик – Чисора

Энтони Ярд выразил желание увидеть реванш между Дереком Чисорой и Александром Усиком. Британец заявил, что украинский чемпион идеальный соперник для 50-го юбилейного боя ветерана хевивейта.

Также Ярд предположил, где бы мог состояться поединок, если Чисора действительно не будет больше драться в Великобритании. Боксер заявил, что противостояние должно состояться в Украине.

Это был бы огромный бой благодаря их образу. Они оба приятные ребята, оба бьются ради фанатов и себя. Если у Чисоры не будет титульного боя, то я один из тех, кто скажет, что он заслуживает получить поединок против ноунейма,

– сказал Ярд.

Напомним, что Александр Усик встречался с Дереком Чисорой в 2020 году. Тогда в зрелищном противостоянии украинский чемпион одолел британского боксера единогласным решением судей.