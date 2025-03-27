Паркер или Дюбуа: бывший чемпион мира назвал соперника, которого выберет Усик

Вокруг Александра Усика сложилась интересная ситуация в хевивейте. Если раньше украинский чемпион планировал драться против Даниэля Дюбуа, то теперь он также обязан драться с Джозефом Паркером.

Рой Джонс высказался относительно Александра Усика. Бывший чемпион мира назвал соперника, с которым будет драться Король хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Привлекательный вариант

Александр Усик намерен драться с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Украинский чемпион также обязан защищать титул WBO в бою против Паркера.

Рой Джонс считает, что Джозеф Паркер заслужил титульный бой, показав замечательный бой с Мартином Баколе. Поэтому противостояние между Усиком и новозеландцем может быть интересным, но решение зависит от Александра.

Усик выберет того, кто будет на ходу. Многие ребята сейчас на ходу, но никто действительно не выделяется. Он ждет следующего, кто выделится. Кто это будет – с тем он и подерется,

– сказал Джонс.

Напомним, что Джозеф Паркер должен был драться против Даниэля Дюбуа 22 февраля 2025 года, тогда победитель поединка получил бы шанс встретиться с Александром Усиком. Однако британец заболел и снялся с поединка.