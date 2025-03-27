Рой Джонс висловився стосовно Олександра Усика. Колишній чемпіон світу назвав суперника, з яким битиметься Король хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Привабливий варіант

Олександр Усик має наміри битись із Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Український чемпіон також зобов'язаний захищати титул WBO у бою проти Паркера.

Рой Джонс вважає, що Джозеф Паркер заслужив на титульний бій, показавши чудовий бій із Мартіном Баколе. Тому протистояння між Усиком та новозеландцем може бути цікавим, але рішення залежить від Олександра.

Усик обере того, хто буде на ходу. Багато хлопців зараз на ходу, але ніхто дійсно не виділяється. Він чекає наступного, хто виділиться. Хто це буде – з тим він і поб’ється,

– сказав Джонс.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер мав битись проти Даніеля Дюбуа 22 лютого 2025 року, тоді переможець поєдинку отримав би шанс зустрітись з Олександром Усиком. Однак британець захворів та знявся з поєдинку.