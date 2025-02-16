Усик рассказал, кто станет следующим королем хевивейта: его называют "новым Майком Тайсоном"

Александр Усик полностью зачистил хевивейт, одолев всех именитых соперников. Украинский боксер стал первым асболютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года.

Однако карьера украинского чемпиона в ринге подходит к логическому завершению. Александр Усик назвал имя боксера, который станет следующим королем супертяжелого веса, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Не хочу драться, – Усик откровенно рассказал, когда проведет следующий бой

Кого выделил Усик

Украинский чемпион дал высокую оценку британскому проспекту Мозесу Итауме. Боксер считает, что именно он достигнет вершины в супертяжелом весе и станет следующим чемпионом мира.

Александр Усик считает британца хорошим боксером. Король хевивейта выделил его возраст, отметив, что его ждет довольно большая карьера в профессиональном ринге.

Кто будет следующим чемпионом мира в хевивейте? Как его там..., а – Мозес Итаума. Это отличный боец. Он молод, ему 20 лет. Я считаю, что Мозеса ждет большое будущее,

– сказал Усик.

Отметим, что Мозес Итаума может побить рекорд Майка Тайсона, который стал чемпион мира в 20 лет и 144 дня. Британскому проспекту 20 лет исполнилось в декабре 2024 года.

К слову. Мозес Итаума в профессиональном ринге выиграл 11 поединков – 9 из них досрочно.

Ранее Итаума высказывался относительно поединка против Александра Усика. Британец готов драться, но если украинский чемпион сам захочет встретиться с ним в ринге.