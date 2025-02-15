В этот день состоится вечер бокса в Эр-Рияде, который возглавит бой Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. В нем "Динамит" будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте.

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Усик не спешит возвращаться в ринг

Именно в этом поединке определится следующий соперник непобедимого Александра Усика. Поэтому все внимание боксера и его команды приковано к этой встрече в Саудовской Аравии.

Обидчик Тайсона Фьюри не стал называть конкретный срок возвращения в ринг ради официального поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Когда я проведу следующий бой? Я пока не хочу. Мой план сейчас – возвращение в Украину. Жизнь с друзьями, спорт, бизнес. Сейчас я отдыхаю. Сейчас я жду 22 февраля,

– заявил Усик.

Недавно Александр заверил, что его карьера подходит к логическому окончанию. Впереди у него еще максимум два поединка.

Следует отметить, если следующий бой Усика будет за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Александр может во второй раз сойтись в ринге против Дюбуа, если тот победит Паркера. Летом 2023-го Усик победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде. Украинец оформил свою досрочную победу после удара ниже пояса от британца в 5-м раунде.

Напомним, что Дюбуа уже вызвал на реванш непобедимого украинца после второго боя Усика с Тайсоном Фьюри (декабрь 2024-го). Украинец охотно принял это предложение.