Титулованный боксер мечтал совершить камбэк в тяжелый вес, чтобы во второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Однако в конце своей карьеры Александр Усик решил не делать кардинальных изменений и отбросить эту мечту в сторону, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит узнать Усик признался, сколько еще боев у него осталось до конца карьеры

Планирует ли Усик менять весовую категорию

Украинский гигант бокса заверил, что в его возрасте и состоянии будет довольно сложно сбросить вес, чтобы опуститься в низший дивизион.

Возвращение в тяжелый вес? Это вряд ли. Это на самом деле очень сложно. Я сейчас вешу 102-103 килограмма. И я работаю с этим весом уже шесть лет. Думаю, что это невозможно,

– заявил Усик.

Также в интервью Александр добавил, хотел бы попробовать свои силы в новой весовой категории бриджервейт, которая была создана всего пять лет назад.

Сейчас все внимание Усика приковано к ближайшей битве британца Даниэля Дюбуа против соперника из Новой Зеландии Джозефа Паркера. Уже 22 февраля в Эр-Рияде "Динамит" будет защищать свой титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF.

Именно в этом поединке определится следующий соперник Усика. Если Дюбуа победит Паркера, то не только защитит свой титул, но и получит реванш против украинца, которому проиграл техническим нокаутом (в 9-м раунде) летом 2023-го года. В любом случае следующий бой Александра Усика будет за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Напомним, что статусом "абсолюта" в хевивейте Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года. Но уже в конце июня того же года сознательно отказался от пояса IBF, которым теперь владеет Дюбуа, и потерял статус абсолютного чемпиона мира.