Титулований боксер мріяв здійснити камбек у важку вагу, аби вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Однак наприкінці своєї кар'єри Олександр Усик вирішив не робити кардинальних змін та відкинути цю мрію у сторону, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чи планує Усик змінювати вагову категорію

Український гігант боксу запевнив, що у його віці та стані буде доволі складно скинути вагу, аби опуститись у нижчий дивізіон.

Повернення у важку вагу? Це навряд чи. Це насправді дуже складно. Я зараз важу 102-103 кілограми. І я працюю з цією вагою уже шість років. Думаю, що це неможливо,

– заявив Усик.

Також в інтерв'ю Олександр додав, чи хотів би спробувати свої сили у новій ваговій категорії бріджервейті, яка була створена лише п'ять років тому.

Наразі уся увага Усика прикута до найближчої битви британця Даніеля Дюбуа проти суперника із Нової Зеландії Джозефа Паркера. Вже 22 лютого в Ер-Ріяді "Динаміт" захищатиме свій титул чемпіона світу у хевівейті за версією IBF.

Саме у цьому поєдинку визначиться наступний суперник Усика. Якщо Дюбуа переможе Паркера, то не лише захистить свій титул, а й отримав реванш проти українця, якому програв технічним нокаутом (у 9-му раунді) влітку 2023-го року. У будь-якому випадку наступний бій Олександра Усика буде за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нагадаємо, що статусом "абсолюта" у хевівейті Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні минулого року. Але вже наприкінці червня того ж року свідомо відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Дюбуа, та втратив статус абсолютного чемпіона світу.