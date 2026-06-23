Пророк Усика: назвали человека, предсказавшего звездный путь боксера

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, рассказал о человеке, который более 20 лет назад предсказал успешную карьеру украинского боксёра. По его словам, именно этот специалист ещё в юности чемпиона заявил, что Александр станет настоящей легендой мирового бокса.

Этим человеком оказался Сергей Лапин-старший, первый тренер Усика. Об этом сообщает Sky Sports.

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Кто предсказал Усику успех

Лапин отметил, что невозможно было предсказать, что 15-летний парень, который только-только пришел в спортзал, впоследствии станет чемпионом мира. По его словам, единственным человеком, который действительно верил в это с самого начала, был его отец – Сергей Лапин-старший.

Директор команды рассказал, что на протяжении многих лет отец постоянно повторял: "Усик – это не просто талантливый боксер, а будущая легенда мирового бокса".

Лапин подчеркнул, что все, о чем говорил его отец, в конечном итоге сбылось, и он видел это собственными глазами на протяжении последних 20 лет.

Также Сергей отметил, что Александра отличает особый образ мышления, высокая дисциплина, интеллект и способность оставаться полностью преданным делу на протяжении многих лет.

Что дальше у Усика

Если учитывать любительскую карьеру, то Усик занимается боксом с 2005 года. За это время он выиграл Олимпийские игры-2012, а также стал чемпионом мира и Европы на любительском уровне.

Переход в профессионалы увенчался для 39-летнего украинца тремя титулами абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр стал бесспорным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего дважды повторил этот успех в супертяжелой весовой категории.

Эти достижения закрепили за Усиком звание одного из лучших боксёров мира независимо от весовой категории.

Предыдущий поединок спортсмена состоялся 24 мая, когда он победил Рико Верховена. После этого Лапин отметил, что следующий бой Усика состоится только в том случае, если это будет действительно значимое событие.