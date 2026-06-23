Цією людиною виявився Сергій Лапін-старший, перший тренер Усика. Про це повідомляє Sky Sports.

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Хто напророкував успіх Усику

Лапін зазначив, що неможливо було передбачити, що 15-річний хлопець, який лише заходить до спортзалу, згодом стане чемпіоном світу. За його словами, єдиною людиною, яка справді вірила в це з самого початку, був його батько – Сергій Лапін-старший.

Директор команди розповів, що протягом багатьох років батько постійно повторював: "Усик – це не просто талановитий боксер, а майбутня легенда світового боксу".

Лапін підкреслив, що все, про що говорив його батько, зрештою здійснилося, і він бачив це на власні очі впродовж останніх 20 років.

Також Сергій відзначив, що Олександра вирізняє особливий спосіб мислення, висока дисципліна, інтелект та здатність залишатися повністю відданим справі протягом багатьох років.

Що далі для Усика

Якщо враховувати аматорську кар'єру, то Усик перебуває у боксі з 2005 року. За цей час він виграв Олімпійські ігри-2012, а також став чемпіоном світу та Європи на любительському рівні.

Перехід у професіонали увінчався для 39-річного українця трьома званнями абсолютного чемпіона світу. Спершу Олександр став беззаперечним чемпіоном у першій важкій вазі, після чого двічі зробив це у надважкій ваговій категорії.

Ці досягнення закріпили за Усиком звання одного з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Попередній поєдинок спортсмена відбувся 24 травня, коли він здолав Ріко Верховена. Після цього Лапін зазначив, що наступний бій Усика відбудеться лише в тому випадку, якщо це буде справді значна подія.