Водночас Бенавідес зазначив, розгляне такий варіант, якщо Усик перейде у першу важку вагу. Про це повідомляє Boxing News Online.

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Бенавідес назвав умову бою з Усиком

Не секрет, що бій Усик – Бенавідес прагне організувати відомий інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Давід розповів, що не спілкувався з Туркі, однак знає про його бажання провести це бій.

Туркі Аль аш-Шейх не говорив зі мною напряму, але він спілкувався з людьми навколо мене і сказав, що хоче організувати цей бій. Але, чесно кажучи, я дуже поважаю Усика і зараз до цього не готовий. Якби він спустився в крузервейт, тоді так – ми могли б побитися в крузервейті,

– сказав Бенавідес.

Американець також додав, що не переходитиме у надважку вагу.

Усик – Бенавідес: що відомо

Журналіст The Ring Майк Коппінджер раніше заявляв, що потенційний бій між Усиком та Бенавідесом міг би стати одним із найкасовіших поєдинків у надважкій вазі за останні 30 років. Він наголошував, що організувати цей бій потрібно якомога швидше, оскільки українському чемпіону вже в січні виповниться 40 років.

Батько та тренер Бенавідеса, Хосе Бенавідес-старший, в інтерв'ю Bad Left Hook зізнався, що хотів би побачити свого сина в бою проти Усика. Та водночас тренер зазначив, що Давід ще не набрав достатньої ваги для переходу в хевівейт заради цього поєдинку.

За його словами, наразі плани Бенавідеса пов'язані з виступами в напівважкій та першій важкій вагових категоріях. Сам Усик поки що жодних коментарів щодо можливого бою з Бенавідесом не давав. Тому наразі залишається невідомим, чи взагалі має сенс розглядати таке протистояння.