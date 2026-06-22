Белью зазначив, що незручний стиль Верховена може знову стати проблемою для українця. Про це повідомляє Boxing News 24/7.

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Чому Верховена застерігають від боїв з панчерами

При цьому британець рекомендує нідерландцю уникати поєдинків проти Тайсона Ф'юрі, Даніель Дюбуа й Ентоні Джошуа, які є класичними панчерами.

Ми побачили щось на зразок бою Тайсона Ф'юрі із Френсісом Нганну. І, на жаль для Ріко, записи цього поєдинку вже доступні всім. Суперники побачать, що він може запропонувати. Він ще недостатньо довго виступає в боксі, щоб змінити свій стиль. Це і є його стиль. Думаю, він перебуває в дуже небезпечній ситуації, і йому варто зосередитися на Олександрі Усику та триматися подалі від інших,

– сказав Белью.

Він додав, що потенційний бій Верховена проти Дюбуа чи Джошуа буде сильно відрізнятися від протистояння з Усиком.

"Там на тебе чекають по-справжньому руйнівні удари", – резюмував британець.

Усик – Верховен: головне

Усик і Верховен провели бій 24 травня, який закінчився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді. Ріко не погодився з результатом і подав протест, який відхилили.

Після поєдинку Верховен висловив бажання провести реванш й 39-річний українець не відкинув таку можливість. Утім наступним суперником Олександра має стати обов'язковий претендент на титул WBC Агіт Кабаєл.

Додамо, що після поразки Верховен був відсторонений від боксу до 22 червня 2026 року.