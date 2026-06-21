Володар титулу WBO у другій середній вазі Хамза Шіраз висловився щодо потенційного другого поєдинку між нідерландським кікбоксером та українським чемпіоном. Про це повідомляє Sky Sports.

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Що Шіраз думає про реванш бою Усик – Верховен?

Британський боксер скептично оцінює спортивні перспективи Верховена у цьому протистоянні. Шіраз упевнений, що повторний бій завершиться черговою перемогою українця.

Я вважаю, що реванш не принесе Ріко жодної користі, окрім його банківського рахунку. Усик – король у тому, щоб перемагати їх двічі,

– заявив Шіраз.

Чому деякі вважають бій Усик – Верховен несправедливим?

Основною причиною, через яку частина глядачів вважає бій 23 травня несправедливим, стала спірна та передчасна зупинка поєдинку рефері наприкінці 11-го раунду. Суддя зупинив бій і зафіксував технічний нокаут лише за секунду до завершення раунду.

Реванш між цими боксерами став однією з найобговорюваніших тем у світі боксу через скандальне та неоднозначне завершення їхнього першого поєдинку в Єгипті. Попри статус андердога, Верховен зміг дати українському спортсмену чи не найскладніший бій у його кар'єрі.