Катерина Усик постійно підтримує свого чоловіка на поєдинках, повідомляє 24 Канал. Крім того, подружжя виховує 4 неповнолітніх дітей.

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Звідки Катерина Усик?

Катерина Усик мала дівоче прізвище Хмелевська. Вона народилась у російському місті Красноярськ. Утім, її родина переїхала до Криму ще коли вона була зовсім маленькою. Там, у Сімферополі, вона й познайомилась із Олександром, бо вчилась із ним в одній школі.

Дівчинка з дитинства вирізнялась скромністю та прагненням до сімейних цінностей. Вона росла в атмосфері, де потрібно було бути опорою для інших. Це стало визначальним фактором її стосунків із чоловіком.

Як Катерина познайомилась із Олександром?

Катерина й Олександр навчались в одній школі, тож, спочатку їхні стосунки мали дружній характер. Вони почали спілкуватись, коли йому було 15 років, а їй на 1 рік менше, тобто, 14. Майбутній боксер чекав дівчину на перервах, а на свій перший гонорар із програного бою купив їй троянду.

Олександр згадував, що вони часто гуляли з Катериною. Утім довгий час це були просто прогулянки одне з одним. Пізніше спортсмен наважився взяти дівчину за руку. До першого поцілунку довго не доходило, але все ж це сталось.

Що відомо про ранні стосунки Катерини й Олександра Усиків?

Катерина пригадувала перше побачення з Олександром. Він був нижчим за дівчину, подарував їй троянду, і їй стало шкода хлопця.

Перший поцілунок пари трапився біля річки. Саме Катерина навчила Олександра цілуватись.

У 19-річному віці Олександр ледь не розійшовся з Катериною. За її словами, він тоді "схопив зірку" та поводився жахливо.