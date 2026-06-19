Екатерина Усик постоянно поддерживает своего мужа на боях, сообщает "24 Канал". Кроме того, супруги воспитывают четверых несовершеннолетних детей.

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Откуда родом Екатерина Усик?

Екатерина Усик носила девичью фамилию Хмелевская. Она родилась в российском городе Красноярске. Однако её семья переехала в Крым, когда она была ещё совсем маленькой. Там, в Симферополе, она и познакомилась с Александром, так как училась с ним в одной школе.

Девочка с детства отличалась скромностью и стремлением к семейным ценностям. Она росла в атмосфере, где нужно было быть опорой для других. Это стало определяющим фактором её отношений с мужем.

Как Екатерина познакомилась с Александром?

Екатерина и Александр учились в одной школе, поэтому сначала их отношения носили дружеский характер. Они начали общаться, когда ему было 15 лет, а ей на год меньше, то есть 14. Будущий боксер ждал девушку на переменах, а на свой первый гонорар от проигранного боя купил ей розу.

Александр вспоминал, что они часто гуляли с Екатериной. Впрочем, долгое время это были просто прогулки вдвоём. Позже спортсмен решился взять девушку за руку. До первого поцелуя долго не доходило, но всё же это произошло.

Что известно о ранних отношениях Екатерины и Александра Усиковых?

Екатерина вспоминала первое свидание с Александром. Он был ниже девушки, подарил ей троянду, и ей стало жалко парня.

Первый поцелуй пары произошел у реки. Именно Екатерина научила Александра целоваться.

В 19 лет Александр едва не расстался с Екатериной. По её словам, он тогда "взлетел на небо" и вел себя ужасно.