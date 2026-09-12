Усик и директор его команды вошли в престижный рейтинг

Британское издание Boxing News обнародовало ежегодный рейтинг 50 самых влиятельных людей, определяющих развитие современного мирового бокса. В список The Boxing News 50 (BN50) вошли Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин.

Украинский боксер занял 18-е место, сообщает 24 Канал. Его бывшие соперники Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа оказались в рейтинге выше – на 14-м и 15-м местах соответственно.

Как выглядит обновленный рейтинг от Boxing News

В топ-50 Усика также опередили представители руководства и промоутерского мира, в частности президент IBF Дэрил Пиплс, президент WBO Густаво Оливери, Оскар Де Ла Хойя, руководитель Queensberry Promotions Джордж Уоррен и основатель Premier Boxing Champions Эл Хеймон.

Еще один представитель команды украинского спортсмена, Сергей Лапин, занял 41-е место. 37-летний украинец опередил известного тренера и бывшего чемпиона мира Роберта Гарсию, занявшего 44-е место, а также промоутеров братьев Зауэрланд, которые стали 43-ми. Непосредственно перед Лапиным в рейтинге оказался менеджер Ли Итон.

Лапин работает директором команды Усика, а также является соучредителем и генеральным директором платформы Ready to Fight.

В настоящее время команда Усика сосредоточена на организации возможного поединка украинца против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. По словам Лапина, стороны ведут активные переговоры, а бой планируют провести в марте 2027 года в США.

Потенциальный поединок с Уайлдером рассматривается как возможный "последний танец" Усика, финальный этап его профессиональной карьеры. Параллельно команда украинца работает над дальнейшим развитием совместных бизнес-проектов.