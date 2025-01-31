Шейн Макгиган прокомментировал достижения Александра Усика. Известный тренер назвал особенность и преимущество украинского чемпиона над другими боксерами, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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В чем преимущество Усика

Шейн Макгиган вспомнил оба боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Тренер поделился мнением, почему "Цыганский король" не смог победить украинского чемпиона.

Британский специалист также выделил главную особенность Усика, которая помогла ему одолеть Фьюри. По его мнению, это даже не физическая сила боксера.

Первый бой не создавал предпосылок для реванша. А во втором бою для Тайсона все вообще пошло не так. Знаете в чем главная особенность Усика? Александр умный боксер, который тебя всегда просчитывает и залезает в голову. У Тайсона просто закончились идеи, у него были бы шансы победить Усика, если бы он вышел на бой на задней ноге с меньшим весом. Однако Фьюри до сих пор опасен, ведь он искренне верит, что победил в реванше,

– сказал Макгиган.

Напомним, что в первом поединке Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе впервые за последние 25 лет, собрав все пояса.

Во втором бою Усик победил Фьюри единогласным решением судей. Украинский боксер защитил чемпионские титулы и подтвердил звание Короля хевивейта.