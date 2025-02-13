Усик признался, сколько еще боев у него осталось до конца карьеры

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александр Усик наконец раскрыл все карты относительно своего будущего в профессиональном ринге. Непобедимый украинский боксер рассказал, сколько еще времени будет радовать поклонников бокса своими выступлениями.

17 января 2025 года Александр Усик отпраздновал свой 38-й день рождения. Боксер уже в солидном возрасте, поэтому его карьера приближается к логическому окончанию.

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Сколько еще времени и боев проведет Усик в боксе

Все больше слухов и мнений появляется вокруг будущего Усика. Александр решил взять слово и расставил все точки над "і", пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Украинский боксер отметил, что его следующий бой состоится против победителя поединка Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер, которые сразятся 22 февраля в Эр-Рияде.

На кону боя Усика против триумфатора этой пары будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Я думаю, что в боксе мне осталось провести полтора или два года. Я чувствую себя прекрасно, но мне нужно подготовить себя только к двум боям. Осталось два поединка в карьере,

– сказал Усик.

Справка. За спиной Александра Усика 23 победы в 23-х проведенных боях (14 – нокаутом).

Напомним, что Александр поставил точку на карьере Тайсона Фьюри, которого дважды победил в прошлом году. Хотя далеко не все верят в то, что "Цыганский король" больше никогда не вернется в профи-ринг.