Фрэнк Уоррен рассказал о доминировании боксеров из Великобритании в супертяжелом весе. По мнению промоутера, британскую оккупацию хевивейта разбавляет только украинец Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Доминирование британцев в боксе

Уоррен рассказал, что на старте его карьере доминировали в хевивейте представители США, но впоследствии эта эстафета была передана Великобритании.

Уберите оттуда Усика и вы увидите, что Великобритания становится центром хевивейта. Когда я начинал, то в боксе доминировали американцы. Посмотрите сейчас – все британцы. И с кем бы ни проводил бои Усик, он будет британцем. Сейчас в хевивейте 95% британцев,

– Уоррен.

Если брать во внимание обновленный рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), то сразу четыре британских боксера разместились в топ-10 лучших бойцов супертяжелого веса (Мартин Баколе, Энтони Джошуа, Фабио Уордли и Лоуренс Околи).

Среди топовых супертяжей также стоит выделить Даниэля Дюбуа, который 22 февраля попытается защитить свой пояс IBF и получить шанс на реванш с Усиком.

Отметим, что WBC исключила из своего рейтинга другого британца Тайсона Фьюри. Произошло это после того, как "Цыганский король" дважды проиграл Усику в 2024-м году и в очередной раз попрощался с боксом.