"Цыганский король" был исключен из рейтинга WBC после того, как дважды проиграл Александру Усику в 2024-м году. Также в начале нового 2025-го года Тайсон Фьюри объявил, что в очередной раз заканчивает свою карьеру.

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Кто вошел в топ-10 рейтинга WBC

Усик сохраняет статус чемпиона и пояс по версии WBC. Зато первую позицию в рейтинге занимает Агита Кабаел, который 22 февраля подерется против Чжана Чжилея, который в этом обновленном списке идет вторым. На кону их очной встречи будет стоять за "временный" титул чемпиона по версии WBC, которым как раз владеет Усик, сообщает 24 Канал.

Тройку лучших замыкает Лоуренс Околи из Великобритании.

Также в пятерку лучших боксеров вошли Мартин Баколе и Энтони Джошуа, которые занимают 4-ю и 5-ю строчки соответственно.

Топ-10 замкнул швед Отто Валлин, который в ночь на 9-е февраля безоговорочно проиграл британцу Дереку Чисоре по единогласному решению судей.



Топ-10 рейтинга WBC ([хевивейт) / Скриншот с сайта боксерского совета

Следует отметить, что в топ-10 лучших не попали Деонтей Уайлдер, Дерек Чисора и Мозес Итаума, которые идут на 14-м, 20-м и 25-м местах соответственно.