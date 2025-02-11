"Циганський король" був виключений із рейтингу WBC після того, як двічі програв Олександру Усику у 2024-му році. Також на початку нового 2025-го року Тайсон Ф'юрі оголосив, що вкотре закінчує свою кар'єру.

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Хто увійшов у топ-10 рейтингу WBC

Усик зберігає статус чемпіона та пояс за версією WBC. Натомість першу позицію у рейтингу посідає Агіта Кабаєл, який 22 лютого поб'ється проти Чжана Чжілея, який у цьому оновленому списку йде другим. На кону їх очної зустрічі стоятиме за "тимчасовий" титул чемпіона за версією WBC, яким якраз володіє Усик, повідомляє 24 Канал.

Трійку найкращих замикає Лоуренс Околі із Великої Британії.

Також у п'ятірку найкращих боксерів увійшли Мартін Баколе та Ентоні Джошуа, які займають 4-ту та 5-ту сходинки відповідно.

Топ-10 замкнув швед Отто Валлін, який у ніч проти 9-го лютого беззаперечно програв британцю Дереку Чісорі за одноголосним рішенням суддів.



Топ-10 рейтингу WBC ([хевівейт) / Скриншот із сайту боксерської ради

Слід відзначити, що у топ-10 найкращих не потрапили Деонтей Вайлдер, Дерек Чісора та Мозес Ітаума, які йдуть на 14-му, 20-му та 25-му місцях відповідно.