Промоутер українського боксера Олександр Красюк назвав головну ціль Усика на цей 2025-й рік. Олександр повернеться у ринг не заради будь-якого бою, пише 24 Канал із посиланням на Brunch Boxing.

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Що є у планах Олександра Усика

Красюк запевнив, що у планах Усика є бій за звання абсолютного чемпіона світу. Представник команди українця додав, що наразі бокс такого ще не бачив.

Усик повернеться на ринг лише заради чогось незвичайного та екстраординарного – бою за титул абсолютного чемпіона світу. Це головна ціль на 2025 рік. Це наш план. Раніше бокс такого ще не бачив,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що бій за "абсолют" в Усика може бути проти Даніеля Дюбуа. Однак спершу "Динаміту" потрібно захистити пояс IBF у найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера 22 лютого в Ер-Ріяді. Щоправда, новозеландець прагне відібрати чемпіонський титул у британця.

Нагадаємо, що Дюбуа вже кинув виклик Усику ще після другого бою українця проти Ф'юрі, який відбувся у грудні 2024-го року.

До слова. У травні минулого року Усик здобував звання "абсолюта" у хевівейті після першої перемоги над Тайсоном. Олександр став першим абсолютним чемпіоном із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Однак у червні свідомо віддав пояс IBF та втратив статус "абсолюта".

Якщо Усик та Дюбуа домовляться про двобій, то це буде їх друга очна зустріч за останні два роки. Влітку 2023-го боксери зустрічались на одному ринзі. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді. Також зустріч запам'яталась ударом нижче пояса від Даніеля.