"Примет решение после февральских боев": известно, сколько еще поединков будет в карьере Усика

Руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказал свое мнение относительно будущего Александра Усика. По его словам, непобедимый украинец еще точно вернется в ринг, но не на долго.

По словам Турки Аль аш-Шейха, Александр Усик примет решение относительно своего следующего боя после февральских поединков. Напомним, что 22 февраля Даниэль Дюбуа будет проводить защиту титула IBF против Джозефа Паркера. Именно "Динамит" является самым большим фаворитом на бой против непобедимого украинца.

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Сколько еще продлится карьера Усика

Также руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии заверил, что пока Усик не собирается уходить на пенсию. Но и не будет проводить еще целую гору поединков в своей карьере. Если опираться на комментарий Турки Аль аш-Шейха, то поклонники смогут насладиться боксом от Усика только в одном или двух следующих боях, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Турки Аль аш-Шейх добавил, что Дюбуа заслуживает не реванш против Усика. Тем более, что на кону этого поединка. будут стоять пояса обоих боксеров и звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое Александр уже получал в мае 2024-го года. Тогда Усик нанес Тайсону Фьюри первое поражение в карьере британца.

Справка. Усик уже дрался против Дюбуа в августе 2023-го. Тогда в польском городе Вроцлав Александр оформил победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Напомним, что Дюбуа бросил вызов Усику после победного реванша украинца против Фьюри 21 декабря прошлого года. Среди потенциальных соперников украинца в боксерском сообществе больше всего называют Чжана Чжилея и Джея Опетая.