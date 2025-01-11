Выбор Тома Леффлера пал на бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Хотя бывший промоутер Владимира Кличко не умалил ажиотажа вокруг возможного реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Worldboxingnews.

Интересно узнать Солидно набрал: Усик рассказал, сколько весит после реванша с Фьюри

Кого выбрал в соперники Леффлер

Леффлер отметил нестабильность в выступлениях 39-летнего американского супертяжеловеса.

Реванш с Дюбуа – это хороший бой для Усика, но я бы хотел увидеть его противостояние с Деонтеем Уайлдером. Уайлдер всегда показывает выдающиеся поединки, бывает, что он нокаутирует кого-то, а бывает, что его,

– заявил промоутер.

Справка. Деонтей Уайлдер провел на профи-ринге уже 48 боев, в которых одержал 43 победы. Количество нокаутов просто поражает – 42. Также в его пассиве 4 поражения и один поединок закончился ничьей (первая встреча с Тайсоном Фьюри).

Интересно, что опытный боксер из США имеет за своей спиной целую трилогию в противостоянии против "Цыганского короля". Первая встреча закончилась ничьей. А вот в двух следующих боях Уайлдер уступил Тайсону. Хотя последняя победа Фьюри довольно сомнительна, ведь Деонтей показал очень высокий уровень бокса. В третьей битве оба боксера по два раза побывали в нокдауне. А сам бой закончился нокаутом для Уайлдера в 11-м раунде.

Зато у Усика положительная статистика встреч с британцем. Александр дважды побеждал Тайсона – в мае и декабре 2024-го года.