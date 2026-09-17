Усик готовится к последнему бою: кто может стать соперником украинца

Украинский боксер Александр Усик может провести еще один бой в своей профессиональной карьере, который может стать для него последним. Команда спортсмена уже занимается поиском потенциального соперника.

Среди основных претендентов остается бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал автор ютуб-канала "Тайк Майсон" Макс Диденко.

Кто может стать следующим соперником Усика

По его словам, именно этот вариант на данный момент является приоритетным для команды Усика.

Для команды Усика Уайлдер на сегодняшний день является приоритетным вариантом для большого шоу в США, потому что там есть платежеспособная аудитория, можно собрать немалую аудиторию, и люди пойдут, в том числе, и на Деонтея Уайлдера. Такой вариант преобладает, но не является единственным,

– отметил Диденко.

По его словам, среди альтернативных вариантов рассматривается британец – Тайсон Фьюри. Также потенциально может обсуждаться реванш с Рико Верховеном.

Какая информация появлялась в СМИ относительно боя Усика

Ожидается, что поединок может состояться в марте 2027 года в США. Для Усика он может стать последним в профессиональной карьере. Сам украинец ранее называл возможный финальный бой своим "Last Dance" – последним танцем.

В то же время Фьюри недавно публично заявил о желании провести третий бой с Усиком. Украинец, похоже, согласился на такую возможность, поэтому трилогия с британцем может стать альтернативой поединку с Уайлдером или следующим шагом после него.