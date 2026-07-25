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Fight News 24 Новости бокса Бывший боксер назвал фаворита на роль последнего соперника Усика
25 июля, 16:30
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Бывший боксер назвал фаворита на роль последнего соперника Усика

Александра Власова

Бывший британский боксер Спенсер Оливер назвал возможных следующих соперников Александра Усика. По его мнению, украинский боксер может встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером или звездой UFC Джоном Джонсом.

Оливер признался на ютуб-канале talkSPOR Boxing, что был удивлен тем, что Усик не упомянул голландца Рико Верховена среди потенциальных соперников. По его словам, он ожидал, что украинец может захотеть провести еще один поединок с голландцем, чтобы раз и навсегда решить все вопросы после споров вокруг их предыдущего противостояния.

Уайлдер или Джонс: кто станет соперником Усика

В то же время британец обратил внимание на слова Усика о желании отказаться от чемпионских титулов, чтобы дать шанс новому поколению боксеров. По его мнению, украинец уже достиг всех поставленных целей и планирует провести еще только один бой, после чего завершить профессиональную карьеру.

Ему будет очень трудно уйти. Боксеры, которые с детства живут боксом и посвящают ему всю жизнь, часто не могут легко найти что-то другое, на что можно направить свою энергию,
– отметил Оливер.

Говоря о возможном сопернике Усика, экс-боксер назвал Джона Джонса и Деонтея Уайлдера. При этом он подчеркнул, что именно бой с Уайлдером выглядит наиболее логичным, потому что Усик неоднократно заявлял о желании оставить после себя наследие, победив всех лучших боксеров своей эпохи.

Деонтей Уайлдер по-прежнему остается этим именем. И через 20 лет люди не будут помнить, на каком этапе карьеры был Деонтей. Мы – фанаты бокса. Я говорю об обычных фанатах. Александр Усик заслужил право выбрать Уайлдера,
– подытожил он.

Напомним, в поединке с Верховеном Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя украинец заявил, что его профессиональная карьера подходит к концу, а следующий поединок станет прощальным "последним танцем". Ожидается, что бой состоится в конце 2026 года или в начале 2027-го.

В конце июня 2026 года Усик также опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем решении добровольно сложить все чемпионские титулы.

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