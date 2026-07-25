Бывший боксер назвал фаворита на роль последнего соперника Усика

Бывший британский боксер Спенсер Оливер назвал возможных следующих соперников Александра Усика. По его мнению, украинский боксер может встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером или звездой UFC Джоном Джонсом.

Оливер признался на ютуб-канале talkSPOR Boxing, что был удивлен тем, что Усик не упомянул голландца Рико Верховена среди потенциальных соперников. По его словам, он ожидал, что украинец может захотеть провести еще один поединок с голландцем, чтобы раз и навсегда решить все вопросы после споров вокруг их предыдущего противостояния.

Уайлдер или Джонс: кто станет соперником Усика

В то же время британец обратил внимание на слова Усика о желании отказаться от чемпионских титулов, чтобы дать шанс новому поколению боксеров. По его мнению, украинец уже достиг всех поставленных целей и планирует провести еще только один бой, после чего завершить профессиональную карьеру.

Ему будет очень трудно уйти. Боксеры, которые с детства живут боксом и посвящают ему всю жизнь, часто не могут легко найти что-то другое, на что можно направить свою энергию,

– отметил Оливер.

Говоря о возможном сопернике Усика, экс-боксер назвал Джона Джонса и Деонтея Уайлдера. При этом он подчеркнул, что именно бой с Уайлдером выглядит наиболее логичным, потому что Усик неоднократно заявлял о желании оставить после себя наследие, победив всех лучших боксеров своей эпохи.

Деонтей Уайлдер по-прежнему остается этим именем. И через 20 лет люди не будут помнить, на каком этапе карьеры был Деонтей. Мы – фанаты бокса. Я говорю об обычных фанатах. Александр Усик заслужил право выбрать Уайлдера,

– подытожил он.

Напомним, в поединке с Верховеном Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя украинец заявил, что его профессиональная карьера подходит к концу, а следующий поединок станет прощальным "последним танцем". Ожидается, что бой состоится в конце 2026 года или в начале 2027-го.

В конце июня 2026 года Усик также опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем решении добровольно сложить все чемпионские титулы.