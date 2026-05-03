Известный инвестор хочет организовать еще один бой Усика: известны соперник и место поединка

Александр Усик 23 мая проведет первый бой в 2026 году: в Гизе украинец встретится с Рико Верховеном. Следующим соперником чемпиона мира может стать претендент на титул WBC Агит Кабаел.

Бой планирует организовать глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Об этом сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер.

Кто станет следующим соперником Усика?

Турки, который организует встречу Усика и Верховена в Египте, желает провести переговоры с украинцем относительно боя за титул супертяжелого веса по версии The Ring.

По предварительной информации, поединок 39-летнего чемпиона мира против Кабаела может состояться позже в этом году на родине Агита в Германии.

Коппинджер отметил, что переговоры инвестора из Саудовской Аравии и украинца состоятся в случае, если Усик победит Верховена в поединке за титул WBC, который будет защищать наш боксер.

Обратите внимание! По мнению ряда экспертов, Усик – фаворит противостояния с Верховеном, а потенциальная победа нидерландца может стать самой большой сенсацией века. Дело в том, что украинец – лучший боксер мира по версии ряда авторитетных изданий, тогда как Рико, хоть и известный кикбоксер-чемпион, но практически не имеет опыта в боксе. Экс-тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в эксклюзивном комментарии 24 Канала заявил, что именно из-за отсутствия опыта Верховен проиграет Усику.

Усик – Кабаел: какова предыстория боя?

Кабаел – это официальный претендент на титул WBC, который Усик получил в 2024 году благодаря победе над Тайсоном Фьюри. Непобедимый немец завоевал право драться за чемпионский пояс 23 февраля 2025 года, когда победил Чжана Чжилея и выиграл титул временного чемпиона мира WBC, говорится на сайте BoxRec.

С тех пор Кабаел и Усик провели только по одному поединку: украинец в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа, а немец в начале 2026-го брутально избил Дамиана Кныбу.

Команда Кабаела настаивала, чтобы Всемирный боксерский совет санкционировал поединок с Усиком, однако в WBC позволили украинцу провести добровольную защиту пояса против Верховена.

Важно! Глава совета Маурисио Сулейман объяснил, что политика WBC относительно обязательных защит поясов заключается в том, чтобы такие поединки не помешали организации более интересных поединков.

Шансы Агита встретиться с чемпионом мира из Украины стали еще более призрачными после того, как Усик в комментарии Source of Boxing сообщил, что до завершения карьеры проведи только три боя, не включив в свои планы Кабаела.

Это решение возмутило спортсмена из Германии, а его промоутер Фрэнк Уоррен сказал, что готов к суду, если WBC не организует встречу его клиента с Усиком. Впоследствии Уоррен выразил уверенность, что бой с Усиком состоится.