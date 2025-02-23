Известный инсайдер назвал следующего соперника Усика

Карьера Александра Усика подходит к логическому завершению. Мир увидит еще несколько боев украинского чемпиона перед тем, как он покинет бокс и повесит перчатки на гвоздь.

В ночь с 22 на 23 февраля в аравийском Эр-Рияде состоялся бой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Новозеландец одолел "грозного" оппонента и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте.

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Усик должен драться с Паркером

Известный журналист Ариэль Хельвани прокомментировал победу Джозефа Паркера над Мартином Баколе, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу инсайдера в социальной сети Х.

Вау. Паркер побеждает техническим нокаутом во втором раунде после того, как в углу Баколе говорят "no mas". Я рад. Я не чувствовал себя на 100 процентов уверенно, когда Баколе получил так много ударов, учитывая его состояние. Джозеф побеждает. Мартин получает любовь,

– прокомментировал Хельвани.

Инсайдер Ариэль Хельвани назвал следующего боксера, с которым должен драться Джозеф Паркер. Журналист считает, что новозеландец стопроцентно должен провести бой с Александром Усиком.

Следующим соперником Усика должен стать Паркер. Он это заслужил. История Джозефа настолько хороша, что я хотел бы увидеть, как он получит шанс против Усика перед тем, как тот уйдет,

– добавил инсайдер.

Напомним, что Джозеф Паркер после победы над Мартином Баколе стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Новозеландец планирует стать полноценным обладателем пояса WBO, который сейчас у украинского чемпиона.